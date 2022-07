Nederlandse baanrensters grijpen naast medailles Nations Cup Cali

De Nederlandse baanwielrensters hebben net naast de medailles gegrepen op de tweede dag van de Nations Cup in Cali. Sprintster Laurine van Riessen was vierde in het individuele sprinttoernooi, duurrenster Mylène de Zoete viel net naast het podium in de afvalkoers.

Van Riessen was een van de drie Nederlandse troeven in het sprinttoernooi voor vrouwen, samen met Shanne Braspennincx en Hetty van de Wouw. Van Riessen en Van de Wouw troffen elkaar in de kwartfinale, waarbij Van Riessen in twee heats de beste was en doorging naar de halve finale. Voor Van de Wouw zat het sprinttoernooi er daarmee op. Ook Braspennincx was in de kwartfinale uitgeschakeld. De Française Mathilde Gros was in twee heats sterker.

Van Riessen moest het vervolgens in de halve finale afleggen tegen Martha Bayona. De renster uit Colombia was in twee heats net iets sterker en stroomde door naar de gouden finale. Voor Van Riessen restte de strijd om het brons, waarin zij werd verslagen door de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews. De gouden finale werd gewonnen door Gros. De Française had wel drie heats nodig om Bayona te kloppen.

Ook Mylène de Zoete vierde

In de afvalkoers reed Mylène de Zoete naar de vierde plaats. Het onderdeel werd gewonnen door de Amerikaanse Jennifer Valente, die in de finalesprint de Italiaanse Letizia Paternoster versloeg. Het brons was voor de Mexicaanse Yareli Acevedo. De afvalkoers voor mannen werd gewonnen door de Trinidadaan Akil Campbell. De kilometer tijdrit was een prooi voor de Duitser Maximilian Dornbach. In de achtervolging voor vrouwen pakte Letizia Paternoster het goud.

De Nations Cup in Cali gaat vandaag verder met het omnium voor vrouwen, de 500 meter tijdrit, de achtervolging voor mannen, de koppelkoers voor mannen en de Keirin voor mannen.