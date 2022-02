Nederlands succes in X2O Trofee Brussels Universities Cross

De Nederlandse crossers hebben zich vandaag van hun beste kant laten zien in de X2O Trofee Brussels Universities Cross. David Haverdings soleerde bij de junioren mannen naar de zege, Pim Ronhaar was de beste in de beloftencategorie.

In de U23-categorie bleek Ronhaar over goede benen te beschikken op het golvende en bij momenten lastige parcours in Brussel. Ook Joran Wyseure, sinds twee weken de nieuwe wereldkampioen bij de beloften, verkocht zijn huid duur. De 21-jarige Belg, die op 1 maart de veelbesproken overstap zal maken naar Alpecin-Fenix, bleek echter net niet sterk genoeg om Ronhaar van de zege te houden.

De Nederlander kwam uiteindelijk met een beperkte voorsprong als eerste over de finish in de slotmanche van de X2O Badkamers Trofee. Wyseure moest genoegen nemen met plek twee, Mees Hendrikx mocht als nummer drie ook plaatsnemen op het podium. Voor de 20-jarige Ronhaar is het deze winter al zijn vierde zege in dit regelmatigheidsklassement. Eerder won hij al op de Koppenberg en in Kortrijk en Lille.

Nummer negentien voor Haverdings

Bij de junioren mannen ging de zege dus eveneens naar Nederland. Haverdings bleek nog maar eens de beste in zijn leeftijdscategorie. De 17-jarige crosser was een klasse apart in Brussel en soleerde naar de overwinning. De voorsprong op naaste belager Kenay De Moyer bedroeg aan de streep meer dan een minuut. Guus van den Eijnden werd op ruim anderhalve minuut derde. Het is voor Haverdings alweer zijn negentiende zege van het seizoen.