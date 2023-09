zondag 10 september 2023 om 13:33

Nederlands succes in Tour of Poyang Lake: Jesper Rasch sprint naar dagzege

Jesper Rasch heeft zondag de derde etappe van de Tour of Poyang Lake, een Chinese 2.2-koers, op zijn naam geschreven. De 25-jarige Nederlander van het continentale ABLOC bleek in een sprint sneller dan de Colombiaan Luis Carlos Chia en de Pool Norbert Banaszek.

De derde etappe van de Tour of Poyang Lake was net iets meer dan 150 kilometer lang, begon in Yingtan en eindigde ook in deze stad in het oosten van China. De rit kende geen noemenswaardige hindernissen en dus konden de renners zich opmaken voor een sprint.

Na bijna drieënhalf uur op de fiets kregen we ook een sprint tussen de rappe mannen. Rasch was in de tweede rit ook al de snelste, maar toen bleven er met Maral-Erdene Batmunkh uit Mongolië en de Zuid-Koreaan Daeyeong Joo twee vluchters uit de greep van het peloton. Nu kon de Nederlander wel voor de zege sprinten en bleek hij te snel voor de concurrentie.

Het is voor de 25-jarige Rasch niet zijn eerste overwinning van het seizoen. De rappe Nederlander snelde eerder dit jaar al naar ritwinst in de Franse rittenkoers Tour du Loir et Cher (2.2).