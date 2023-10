donderdag 12 oktober 2023 om 08:21

Nederlands succes in Tour of Chongming Island: Mylène de Zoete sprint naar eerste profzege

Een bijzonder moment voor Mylène de Zoete: de 24-jarige Nederlandse heeft haar eerste profzege te pakken. De voor CERATIZIT-WNT Pro Cycling uitkomende De Zoete, die ook uitkomt op de baan, bleek in de openingsrit van de Tour of Chongming Island over de snelste benen te beschikken.

In de coronajaren bleek het niet mogelijk om een wielerkoers – of sportwedstrijden tout court – in Azië te organiseren, maar na vier jaar wachten staat de Tour of Chongming Island dan eindelijk weer op de wielerkalender. Interessante namen als Chiara Consonni, Martina Fidanza, Anouska Koster en Tamara Dronova-Balabolina begonnen vandaag aan de rittenkoers, en kregen in de eerste etappe van 108,9 kilometer een biljartvlak parcours voorgeschoteld. Alle sterren leken dan ook goed te staan voor een (massa)sprint.

Kopgroep van vijf krijgt weinig ruimte

De rit werd een tijdje gekleurd door vijf avonturiers. Tiril Jørgensen (Team Coop-Hitec Products), Taisa Naskovich (Li Ning Star Ladies), Nicole Hartychová (Team Dukla Praha) en Chinezen Xin Tang (nationale selectie) en Siying Lu (China Liv Pro Cycling) kozen het ruime sop. De voorsprong liep op een gegeven moment op tot driekwart minuut, maar de vijf aanvallers hadden nooit echt uitzicht op de ritoverwinning.

Met nog goed twintig kilometer op de koersteller was de hergroepering een feit, en konden we ons gaan opmaken voor de verwachte massasprint. In de sprintvoorbereiding was het een komen en gaan van sprinttreintjes, maar uiteindelijk leken de vrouwen van Jayco AlUla over de beste timing te beschikken. De Australische formatie gaf onbedoeld echter ook een ideale lead-out voor Mylène de Zoete, die zo in een uitstekende positie begon aan de sprint en als eerste over de streep wist te komen.

Bijzonder moment voor De Zoete

De Zoete boekte zo op Chinese bodem haar eerste profzege op de weg, voor de Poolse Daria Pikulik en de Australische Georgia Baker. De 24-jarige Nederlandse reed eerder dit jaar ook al naar ereplaatsen in de UAE Tour Women, Baloise Ladies Tour, de Grote Prijs Beerens en Binche-Chimay-Binche, maar nu is het dus ook (eindelijk) raak. De Zoete gaat uiteraard ook aan de leiding in het algemeen klassement.