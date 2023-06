Nederlands succes in Tour du Cameroun: Sten Verzijl wint derde etappe

Nederlands succes in de Tour du Cameroun. De derde etappe, met aankomst in Kribi, is namelijk gewonnen door Sten Verzijl. De 22-jarige renner van Global Cycling Team bleef in een sprint de Marokkaan Mohcine El Kouraji en Samuel Niyonkuru uit Rwanda voor.

In de derde etappe van de Tour du Cameroun (2.2) reden de renners – over een afstand van 110,6 kilometer – van Pouma naar Kribi. Na iets meer dan tweeënhalf uur op de fiets kregen we een sprint met vier om de overwinning. Verzijl bleek over de snelste benen te beschikken. Met Luuk van der Meer (6e) eindigde er nog een Nederlander bij de eerste tien.

In het algemeen klassement maakt Verzijl ook een flinke sprong. De jonge Nederlander staat nu vierde en bovendien ook nog eens in dezelfde tijd als de voorlopige leider, de Bulgaar Martin Marinov. Er staan nog vijf etappes op het programma in deze negentiende editie van de Tour du Cameroun. Aankomende zondag is het tijd voor de slotrit.