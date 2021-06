EK Para-cycling, Danique Braam, Pauwels-Sauzen Bingoal

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de rentree van Danique Braam, renster van Lotto Soudal Ladies, het Europees kampioenschap Para-Cycling en de nieuwe sponsor van Pauwels-Sauzen Bingoal.

Haenen en Valize pakken goud op EK Para-cycling

Chantal Haenen en Mitch Valize zijn op het Europees kampioenschap Para-cycling erin geslaagd om goud te pakken op de handbike. De twee Nederlandse paralympische atleten bleken de beste in de tijdrit. De Europese kampioenschappen Para-cycling vinden deze week plaats in Oostenrijk.

Chantal Haenen - foto: Peter Maurer Mitch Valize - foto: Peter Maurer

Danique braam maakt rentree na elleboogbreuk

Danique Braam was een tijdje uit de roulatie, maar maakt zich nu op voor een dubbel koersweekend. De 25-jarige Nederlandse, uitkomend voor Lotto Soudal Ladies, staat zaterdag aan de start van Dwars door het Hageland. Zondag is het dan tijd voor Dwars door de Westhoek. Afgelopen maand bereidde ze zich tijdens de hoogtestage in Livigno voor op het vervolg van het seizoen.

Het voorjaar viel in het water voor de 25-jarige Nederlandse nadat ze in februari haar linkerelleboog brak op training in Spanje. “In de koersen van komend weekend wil ik graag de finales rijden en een mooi resultaat behalen. Ik voel me alvast goed na de stage en mijn elleboog hindert mij niet meer”, aldus Braam, die deze maand ook nog de Flanders Diamond Tour en de Lotto Belgium Tour zal betwisten.

Nieuwe sponsor voor Pauwels-Sauzen Bingoal

Het in het oog springende geel-rode logo van Cibel is vanaf Dwars door het Hageland (zaterdag 5 juni) opnieuw te zien in het peloton. De Group Achiel De Witte – met zijn merken Cibel, Cebon, Allnuts en Andiprim – is namelijk de nieuwe derde sponsor van Pauwels-Sauzen Bingoal.

De naam van het citrusvruchtenmerk doet bij veel wielerfans een belletje rinkelen, onder meer door de jarenlange partnerships met de verschillende wielerevenementen van Jurgen Mettepenningen, ploegbaas van Pauwels-Sauzen Bingoal. Ook was sinaasappelmerk Cibel een tijdje de sponsor van Wout van Aert.

Cibel krijgt, samen met zustermerken Cebon, Allnuts en Andiprim, per direct een opvallende plaats op de outfits van de ploeg van Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Denise Betsema.

🍊 Cibel, 🍓 Cebon, 🥜 Allnuts en 🚚 Andiprim hebben groot nieuws! En wij zijn daar bijzonder blij mee 🤩 pic.twitter.com/TER1yp8RSB — Pauwels Sauzen – Bingoal (@PS_BG_CT) June 4, 2021

Nederlands succes in Ronde van Kameroen

Sybren Welling heeft in de Ronde van Kameroen (UCI 2.2) de zesde etappe gewonnen. De Nederlander, die uitkomt voor Global Cycling Team, bleef in Kribi de Ivoriaan Abou Sanogo en Paul Daumont uit Burkina Faso voor.

Het is voor Welling zijn eerste zege op Afrikaanse bodem. De 26-jarige renner bleek na ruim vier uur koers de snelste van een eerste elitegroepje. In het algemeen klassement zien we dat thuisfavoriet Clovis Kamzong, koersend in het tenue van SNH Vélo Club, de leiding heeft overgenomen van de Fransman Alexandre Leonien.

Het verschil tussen Kamzong, in 2015 al een keer winnaar van zijn thuisronde, en eerste achtervolger Yordan Andreev is nu twaalf seconden. De Ronde van Kameroen duurt nog tot en met zondag, maar de renners hoeven nog maar twee etappes af te haspelen. Vandaag is er namelijk een rustdag.