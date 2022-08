Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn voor twee jaar naar Lotto Dstny

Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn vertrekt na dit seizoen bij Jumbo-Visma. De interesse van Lotto Soudal was al kenbaar gemaakt, maar nu is de overstap van Eenkhoorn naar de Belgische ploeg bevestigd. Hij tekent voor twee seizoenen bij Lotto Dstny, zoals het team vanaf 2023 gaat heten.

“Ik heb veel gesprekken gevoerd met alle verantwoordelijken: over de performance-afdeling, de manier van koersen en de rolverdeling. Hier kan ik meer voor mijn eigen kans gaan”, zegt Eenkhoorn. “De manier van koersen met deze jonge, getalenteerde groep spreekt me enorm aan. Ik heb er een heel goed gevoel bij.”

Op de erelijst van Eenkhoorn prijken naast zijn nationale titel ook zeges in de Heistse Pijl, twee etappes in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en een rit in de Colorado Classic. “Ik ben nu vijf jaar prof en heb veel geleerd bij mijn huidige ploeg. Sommige dingen daarvan kan ik zeker ook bijbrengen aan Lotto Dstny. Maar ik heb ook nood aan wat meer vrijheid in de koers. Nu is het moment waarop ik de keuze nog kan maken om mijn eigen ambities na te jagen”, zegt hij.

‘Pascal is een zeer complete renner’

Eenkhoorn zou ook aangeboden zijn bij Alpecin-Deceuninck. Hij maakte als jongere immers al deel uit van de opleidingsploeg van de broers Roodhooft, maar die ploeg ging niet in op de aanbieding. Lotto Soudal toonde wel interesse in de Nederlands kampioen.

Ploegmanager John Lelangue ziet in Eenkhoorn een renner voor de klassiekers en de grote rondes. “Hij is iemand die kan winnen, dat heeft hij al bewezen. Met wat meer vrijheid tijdens de wedstrijden en een aangepast wedstrijdprogramma, kan hij dat nog veel vaker tonen. Pascal Eenkhoorn is bovendien een zeer complete renner”, vertelt Lelangue.