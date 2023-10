zondag 29 oktober 2023 om 16:13

Nederlands kampioen Lars van der Haar blijft Eli Iserbyt voor in Wereldbeker Maasmechelen

Lars van der Haar heeft voor het eerst sinds 1 november 2022 een klassementscross gewonnen. De Nederlands kampioen soleerde zondag naar de overwinning in de Wereldbeker Maasmechelen.

De beste start in Maasmechelen was voor Niels Vandeputte. Ook Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, de hoofdrolspelers van zaterdag in de Superprestige Ruddervoorde, waren goed vertrokken. Klassementsleider Thibau Nys zat een paar posities verder, maar na één ronde bevond hij zich wel gewoon in het eerste groepje van elf renners. Twee tellen daarvoor reed Pim Ronhaar. Vanthourenhout, die eventjes eerder was opgehouden door Ronhaar, probeerde in het begin van de tweede ronde de sprong te maken.

Van der Haar slaat een gaatje

Dat lukte, en dus kregen we twee koplopers. Iserbyt had een ploeggenoot vooraan, maar toch probeerde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal de sprong te maken. Hij nam daarbij een tros renners – onder wie Van der Haar en Laurens Sweeck – met zich mee. We kregen zo weer wat een groter groepje, met Ronhaar nog lange tijd op kop. In de vierde van acht rondes nam Iserbyt resoluut de kop over, met Nys en Ronhaar in zijn spoor. Naar Vandeputte, de nummer vier in koers, viel een gaatje.

Nog in de vierde ronde nam Nys over van Iserbyt en gaf de renner van Baloise Trek Lions er zelf een lap op. Hij sloeg een gaatje toen Iserbyt even van de fiets moest. Laatstgenoemde kon terugkeren voor het ingaan van de vijfde ronde, samen met de naar voren gestoomde Van der Haar. Het was vervolgens de Nederlands kampioen die een versnelling plaatste. Aanvankelijk kwam hij niet weg, maar toen eerst Iserbyt en daarna Nys van de fiets moesten, kwam Van der Haar alleen voorop te liggen.

Baloise Trek Lions-duel

Bij het ingaan van de zesde ronde, had Van der Haar tien tellen op de eerste achtervolgers, die geleid werden door Sweeck. Vanthourenhout zat niet in dit groepje. Sterker nog, de Europees kampioen stapte niet veel later uit de wedstrijd. Iserbyt zat nog wel van voren voor Pauwels Sauzen-Bingoal, maar hij ging aan het begin van de zesde ronde onderuit. Door deze val ontstond er een breuk bij de achtervolgers, waar Sweeck van profiteerde. Hij ging alleen op jacht naar Van der Haar.

Door een lekke band werd de renner van Crelan-Corendon echter weer teruggeworpen. De eerste die hem voorbijkwam was Nys, die nu in zijn eentje op zoek ging naar zijn ploeggenoot Van der Haar. Het verschil was lange tijd zo’n tien seconden, maar op een gegeven moment begon de Nederlander uit te lopen. Nys viel terug bij Iserbyt, die bezig was met een opmars en het duo stukje bij beetje dichterbij Van der Haar bracht. Op een gegeven moment was het verschil nog slechts twaalf seconden.

Van der Haar haalt het

Bij het horen van de bel, had Van der Haar zijn voorsprong weer uitgebreid tot zeventien tellen. Dat was genoeg, zo bleek. Hij boekte zo zijn eerste zege in de Wereldbeker sinds 2021, toen hij de beste was in Tabor. Achter Van der Haar ging de tweede plaats naar Iserbyt, nadat Nys ten val kwam in de slotronde. Die laatste viel nog ver terug en zou uiteindelijk als zevende over de streep komen. Laurens Sweeck eindigde als derde.

Wereldbeker Maasmechelen

Uitslag mannen

1. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) in 1u02m43s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 21s

3. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 27s

4. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 30s

5. Felipe Orts (Burgos-BH) op 32s

6. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 36s

7. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 43s

8. Cameron Mason (Cyclocross Reds) op 46s

9. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 52s

10. Kevin Kuhn (Circus-ReUz-Technord) op 57s