Nederlands 1-2’tje in Tábor: Mees Hendrikx verslaat Ryan Kamp in U23-koers

Mees Hendrikx heeft de eerste Wereldbeker van het seizoen bij de beloften op zijn naam geschreven. De 21-jarige Nederlander bleef na een spannende wedstrijd zijn landgenoot Ryan Kamp voor. De Brit Cameron Mason kwam als derde over de streep.

In de snelle en technische cross van Tábor bleek het voor de toppers moeilijk om weg te rijden en dus begonnen we met een kopgroep van in totaal acht renners aan de laatste ronde. Nederland was met Pim Ronhaar, Hendrikx en Europees kampioen Kamp goed vertegenwoordigd en met Emiel Verstrynge, Jente Michels en Anton Ferdinande waren er ook nog enkele Belgische kanshebbers op de overwinning.

Ferdinande maakte onderweg een sterke indruk en ook Verstrynge liet zich niet onbetuigd, maar het was uiteindelijk Nederland boven in Tsjechië. Hendrikx bleek in de finale nog over wat krachten te beschikken en wist de overwinning naar zich toe te trekken. Kamp maakte het feestje compleet door naar de tweede plaats te sprinten, voor de Brit Mason.

Anders dan in de eerste vijf wereldbekerwedstrijden staan in Tábor ook wedstrijden voor junioren, junior-vrouwen en U23-mannen op het programma. Ook in Namen (19/12), Dendermonde (26/12), Flamanville (16/1) en Hoogerheide (23/1) zal dit het geval zijn. De vier beste resultaten van deze vijf wedstrijden worden in rekening genomen.

Wereldbeker veldrijden 2021-2022

Eerste beloftenmanche in Tábor

Uitslag U23-mannen

Mees Hendrikx – in 48m01s

Ryan Kamp – op 2s

Cameron Mason – op 3s

4. Anton Ferdinande – op 8s

5. Emiel Verstrynge – op 13s

6. Loris Rouiller – op 14s

7. Jente Michels – op 14s

8. Pim Ronhaar – op 17s

9. Witse Meeussen – op 33s

10. Thibau Nys – op 34s

13. Niels Vandeputte – op 50s

14. Tibor del Grosso – op 53s

19. Danny van Lierop – op 1m09s

29. Bailey Groenendaal – op 2m18s

34. Joost Brinkman – op 3m15s