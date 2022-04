Deze Nederlanders starten in Parijs-Roubaix 2022

Overzicht

Een van de vijf monumenten en voor velen zelfs de mooiste koers op aarde: Parijs-Roubaix. Ons Nederlandse ligt de Helleklassieker echter niet zo heel goed. Op 118 edities, wisten ‘we’ pas zes keer te winnen: Peter Post (1964), Jan Janssen (1967), Jan Raas (1982), Hennie Kuiper (1983), Servais Knaven (2001) en Niki Terpstra (2014). Een van deze Nederlanders kan bij winst in hun voetsporen treden, met Mathieu van der Poel als grootste kanshebber.

