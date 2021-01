Nederlanders Bart Buijk en Rick Nobel naar Amerikaans continentalteam

Bart Buijk (27) en Rick Nobel (26) komen per 1 maart 2021 uit voor het continentalteam EuroCyclingTrips-CMI, dat is gevestigd op het Amerikaanse Guam.

Op Twitter kondigt het team de komst aan van de Nederlanders. “Beide renners hebben internationale ervaring en delen onze teamwaarden die bestaan uit een liefde voor reizen, diversiteit en avontuur.”

Nobel en Buijk staan al heel wat jaren aan de start van UCI-meerdaagses in Azië, Afrika en Amerika. Nobel werd in 2018 derde in de Ronde van Senegal, terwijl Buijk in datzelfde jaar tiende werd in de Ronde van Banjuwangi Ijen.