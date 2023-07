Nederlander Yanne Dorenbos (22) mag stage lopen bij Spaanse profploeg

Equipo Kern Pharma kan dit najaar beschikken over drie stagiaires. Daarbij is ook een Nederlander: Yanne Dorenbos. De 22-jarige renner, die dit seizoen al uitkwam voor de opleidingsploeg van Equipo Kern Pharma, sluit zich vanaf 1 augustus aan bij de hoofdmacht.

“Ik ben heel blij met deze geweldige kans”, zegt Dorenbos in een reactie op de site van het Spaanse ProTeam. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat Equipo Kern Pharma in me stelt en ik kijk uit naar mijn debuut, want vanwege verschillende redenen heb ik mijn volledige potentieel nog niet kunnen tonen. Het zullen zware maanden worden, maar ik ben klaar om te leren van de profs en de beste versie van mezelf naar boven te halen.”

In de kleuren van Equipo Finisher won Dorenbos vroeg in het seizoen de Trofeo Guerrita – Memorial Juan Romero y Diego Sánchez, een nationale koers in Spanje. Hij deed dat in de sprint van een uitgedund peloton. “Hij is snel, kan goed aankomen in een kleine groep en heeft veel vaardigheden”, zegt ploegmanager Juanjo Oroz dan ook over de jonge Nederlander. Met een vierde in de Ronde van Limburg, een heuvelwedstrijd in het kader van de Topcompetitie, en het NK tijdrijden voor beloften bewees Dorenbos vorig jaar behoorlijk allround te zijn.

Bij Equipo Kern Pharma zal Dorenbos één landgenoot treffen. Danny van der Tuuk rijdt sinds 2021 voor de Spaanse formatie en heeft nog een contract tot eind 2024. Naast Dorenbos, mogen ook de Spanjaarden Hugo Aznar en Pablo Carrascosa de komende maanden laten zien wat ze kunnen in de kleuren van Equipo Kern Pharma.