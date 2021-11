Nederlander start met Team SmartDry Spaanse opleidingsploeg

Voor jonge talenten die zich als wielrenner willen ontwikkelen in het buitenland is er een nieuwe optie. Vanuit wielerhotspot Gerona (Spanje) lanceert de Nederlandse wielerliefhebber Iwan Schrijver (42) een nieuw Spaans opleidingsteam met grote ambities.

Voor het begin van dit verhaal moeten we ver terug in de tijd. Schrijver was in zijn tienerjaren een fanatiek wielrenner tot hij hard ten val kwam, bijna een fataal ongeluk, en enkele weken in het ziekenhuis werd gehouden. Hij besluit zich dan op zijn studie te richten en het wielrennen op een laag pitje te zetten. Schrijver is dan begin twintig.

Via omzwervingen over de wereld belandt hij in Spanje, even ten zuiden van Barcelona. In het dorpje Castelldefels woont hij om de hoek bij voetballers als Lionel Messi en Ronaldhino. Van hieruit bouwt hij zijn familiebedrijf SmartDry uit. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in vochtbestrijding in woningen en bedrijfspanden.

Na jaren het fietsen uit het oog verloren te zijn, herontdekt hij zijn liefde voor de fiets als hij weer fit wil worden. Van het een komt het ander. Hij laat shirts maken voor zichzelf en zijn fietsvrienden met zijn bedrijfslogo erop, er wordt een materiaalbus gebouwd en voor hij het beseft, is er een fietsclub geboren met een officiële Catalaanse licentie.

In 2018 rijdt Team SmartDry een aantal grote Spaanse nationale wedstrijden. Reinier Honig wint als gastrenner een etappe en haalt podium in het eindklassement van de Ronde van Lleida, amateurwielrenner Martin Mijnten haalt ook podium voor het Sub23-klassement. Datzelfde jaar wint Stephan Bakker een etappe in de Ronde van Guatemala (UCI 2.2). Schrijver eindigt onderaan in het algemeen klassement, maar de ambities voor een eigen opleidingsploeg zijn geboren.

“De afgelopen seizoenen is onze clubploeg uitgegroeid tot een van de beste van Catalonië. Naast veel Spaanse talenten hebben ook een Mexicaan, een Portugees, een Deen en natuurlijk een aantal Nederlanders namens ons gekoerst”, vertelt Schrijver.

“Toen vorig jaar alle wedstrijden in Nederland werden afgelast vanwege het coronavirus, ging de nationale wedstrijd hier gewoon door. Etienne van Empel heeft toen een aantal koersen bij ons gereden ter voorbereiding op de Giro d’Italia.”

Niet onopgemerkt

Het succes van de clubploeg is in Catalonië niet onopgemerkt gebleven. “Vorig jaar begon een juniorenteam dat ook de stap naar de U23 wilde maken een aantal van onze talenten te stelen. Dat was de ploeg van de Deense ex-prof Johnny Weltz, die destijds als teammanager van Motorola Lance Armstrong naar Gerona haalde en zo Gerona op de kaart zette als wielerhotspot.”

“Ik ben met hem gaan praten, want wat wij voor de wielersport doen, doen we als hobby en uit liefde voor de wielersport. Door privéomstandigheden en wat strubbelingen met zijn sponsor, hebben we onlangs besloten om onze krachten te bundelen.De club verhuist naar Gerona waar we een huis hebben, gesponsord door Fundación Colominas, waar buitenlandse renners kunnen verblijven. Ook hebben we nu een infrastructuur die ons in staat stelt een dubbel programma te rijden.”

Ambities 2022

Team SmartDry met het bureau voor toerisme Costa Brava als subsponsor zal in 2022 bestaan uit één team met een dubbel programma. “Een A-selectie met enkele van onze beste talenten die het hoofdprogramma rijden, dat bestaat uit verschillende vueltas, klassiekers en de tien wedstrijden uit de Coppa d’Espana.”

“Gedurende het seizoen zullen we de A-selectie aanvullen met renners die zich sterk ontwikkelen in de B-selectie, die zich vooral richten op het Catalaanse programma. Op die manier creëren we een intern systeem dat het niveau omhoog stuwt.”

Schrijver kiest er bewust voor om een clubteam te blijven. Hij ziet de meerwaarde van een Continentale status niet. “In Spanje zijn er geen wedstrijden op UCI Continentaal niveau omdat Spanje een eigen competitie heeft. Ze hebben hier veel nationale wedstrijden en dan meteen profwedstrijden van de UCI niveau 1.1 en 2.1. Er zijn dus geen voordelen om Continentaal te gaan.”

“Wat nog belangrijker is, is dat we als clubteam nog steeds in staat zijn om sponsors te krijgen die ons team en onze visie ondersteunen – met sponsors als SmartDry, Costa Brava Tourism, Gemeente Gerona, Bianchi, Bioracer, Fast Forward en ProCyclingStats zijn we in staat om de steun te krijgen die we nodig hebben om een geweldig development team te maken dat, hopelijk, niet alleen jonge Spaanse wielrenners, maar ook jong Nederlands talent meer mogelijkheden geeft.

Naast Schrijver heeft Team SmartDry nog een Nederlands tintje. Ook ex-prof Dennis van Winden is aan de club verbonden als trainer van een zestal talenten.

Team SmartDry Development Team 2022

Jeroen van Krimpen

Bernat Tarres Mas

Adam Ward

Chris Acosta

Mario Fernandez Abellan

Nicolae Bumbu

Albert Parera

Fabricio Castillo

Adrian Ferrer Mejias

Jeffrey Cordes

Marc Martinez

David Cartiel

Carlos Sotelo Fernandez

Ari Scott

Sven Raats

Christian Gorm Albrechtsen

Riley Fleming

Frenky van der Vorst