Nederland wint extreem snelle openingsploegentijdrit Tour de l’Avenir

De nationale selectie van Nederland is uitstekend begonnen aan de Tour de l’Avenir. Het zestal snelde in La Roche-sur-Yon naar de zege in de openingsploegentijdrit van de prestigieuze rittenkoers voor beloften. Loe van Belle is de eerste leider.

De ploegentijdrit lijkt terug van weggeweest. Terwijl de Vuelta a España vrijdag begint met deze discipline, bevat de Ronde van de Toekomst zelfs twee chronoproeven. De eerste daarvan opende donderdagavond de elfdaagse. In La Roche-sur-Yon moesten de selecties een 3,9 kilometer lange, niet al te technische route afleggen.

De selectie van Luxemburg beet om 19.15 uur het spits af. De zes renners klokten een tijd van vier minuten en drie seconden. Daarmee stonden ze een tijdje aan de leiding, want onder andere de Verenigde Staten en Zwitserland waren trager. Dat gold niet voor Noorwegen, dat maar liefst acht seconden sneller deed. Daarmee reden ze 59,7 kilometer per uur gemiddeld en zetten ze een serieuze richttijd neer.

Nederland noteert beste tijd

Kon dat nog harder? Ja, want de Nederlandse snelde over het parcours met een gemiddelde van boven de zestig kilometer per uur: 60,622 om precies te zijn. Loe van Belle, Tim van Dijke, Enzo Leijnse, Rick Pluimers, Casper van Uden en Axel van der Tuuk legden het parcours daarmee af in drie minuten en 51 seconden.

Op dit moment moesten Groot-Brittannië, Slovenië, Colombia, Ierland, Duitsland en Frankrijk nog starten. Geen van deze ploegen kon echter tippen aan de Nederlandse selectie. Noorwegen, dat onder anderen Johannes Staune-Mittet en Per Strand Hagenes op kon stellen, werd tweede. Groot-Brittannië – met onder meer Thomas Gloag en Leo Hayter – eindigde op de derde plek.