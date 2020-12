Nederland met uitgebreide selectie naar Wereldbeker Namen

De KNWU heeft de vrouwen- en mannenselectie, waarin wereldkampioen Mathieu van der Poel voor het eerst dit seizoen terugkeert, bekendgemaakt voor de Wereldbeker in Namen. De bond mag extra renners opstellen omdat de jeugdwedstrijden zijn geschrapt.

Omdat de beloftenwedstrijd voor mannen is geschrapt, mogen renners uit deze categorie worden toegevoegd aan de selectie bij de mannen. Onder anderen de U23-wereldkampioen, Ryan Kamp, komt zondag daarmee in een Wereldbeker voor elite-mannen uit. Ook is er ruimte voor twee extra vrouwen.

“Ik mag de beloften nu selecteren die hoog in de UCI-ranglijst staan, normaal moeten die in hun eigen klasse starten. Daarbovenop mogen twee extra renners uit de beloftencategorie worden toegevoegd aan de groep. Per saldo betekent dit dat ik nog vijf beloften kan afvaardigen”, licht bondscoach Gerben de Knegt toe.

Verder maakt Mathieu van der Poel voor het eerst deze winter deel uit van de Nederlandse ploeg in de Wereldbeker. Afgelopen weekend keerde hij met een overwinning in Antwerpen en een tweede plek in Gavere terug in het veld. De Knegt: “Na zijn goede start van het seizoen ben ik benieuwd waar hij in Namen toe in staat is.”

Selectie elite-mannen

Mathieu van der Poel

Lars van der Haar

Corne van Kessel

Ryan Kamp

Joris Nieuwenhuis

David van der Poel

Stan Godrie

Maik van der Heijden

Pim Ronhaar

Mees Hendrikx

Tim van Dijke

Kyle Agterberg

Selectie elite-vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Annemarie Worst

Lucinda Brand

Yara Kastelijn

Manon Bakker

Inge van der Heijden

Denise Betsema

Aniek van Alphen

Puck Pieterse

Sophie de Boer

Fem van Empel

Susanne Meistrok

Lindy van Anrooij