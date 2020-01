Nederland met compacte baanploeg naar Wereldbeker Milton maandag 20 januari 2020 om 09:20

Wielerbond KNWU heeft bekendgemaakt welke baanrenners komend weekend van start gaan in de laatste Wereldbeker van het seizoen. Alleen Jan-Willem van Schip, Yoeri Havik en Laurine van Riessen reizen af naar het Canadese Milton.

Daarmee staat Nederland met een klein team aan het vertrek van de wereldbekerwedstrijden in Milton. “De mannen hebben na de nationale kampioenschappen en de succesvol verlopen Wooning Zesdaagse een duurkamp achter de rug. We reizen af naar Canada om goed te presteren, maar het is vooral de opmaat richting de wereldkampioenschappen eind februari in Berlijn”, licht duurbondscoach Adriaan Helmantel toe.

Van Schip rijdt op zaterdag het omnium. Een dag verschijnt hij samen met Yoeri Havik aan de start van de koppelkoers over 50 kilometer. Helmantel: “Op beide onderdelen willen we in Milton meestrijden voor het podium.”

Laurine van Riessen is de enige Nederlandse sprintster die in actie komt in het Mattamy National Cycling Centre. Eerst rijdt ze de individuele sprint op zaterdag, zondag volgt dan de Keirin. “Laurine gaat als enige sprintster mee en zal op jacht gaan naar mooie resultaten en belangrijke punten die nodig zijn voor de wereldkampioenschappen”, aldus Helmantel. De Wereldbeker in Milton staat op het programma van 24-26 januari.

Omnium

Jan-Willem van Schip

Madison

Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik

Sprint

Laurine van Riessen

Keirin

Laurine van Riessen