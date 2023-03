Nederland boven in Tour de Taiwan: Eefting verslaat Raymond Kreder in de sprint

De eerste etappe van de Tour de Taiwan 2023 is gewonnen door Roy Eefting-Bloem. De 33-jarige Nederlander, die met name erg succesvol is op de baan, bleek in een sprint te snel voor zijn landgenoot Raymond Kreder en de Italiaan Filippo Fortin. Eefting is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de meerdaagse wielerkoers.

De eerste rit van de Tour de Taiwan (2.1) begon in Tapei en eindigde eveneens in de moderne stad. De etappe die was uitgetekend door de organisatie was slechts 83,2 kilometer lang en niet al te uitdagend. Een sprint met een grote groep was dan ook een realistisch scenario en een sprint kregen we na iets minder dan twee uur koers.

In de sprint om de overwinning was het Nederland boven. De voor Maloja Pushbikers uitkomende Eefting kwam als eerste over de streep, voor Kreder, die alweer bezig is aan zijn zesde seizoen voor de Japanse formatie JCL Team UKYO. Met Tijl De Decker (5e) eindigde er nog een Belg bij de eerste tien.

Met Eefting in de leiderstrui trekken de renners maandag in de tweede etappe van en naar Taoyuan. De rit is iets meer dan 120 kilometer lang en kent een redelijk vlak karakter, waardoor we opnieuw een sprint mogen verwachten.