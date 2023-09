donderdag 28 september 2023 om 08:32

Nederland boven in Tour de Langkawi: Zijlaard trekt aan, De Kleijn maakt het af in sprint

Arvid de Kleijn heeft zijn tweede ritzege in de Tour de Langkawi 2023 te pakken. De Nederlander van Tudor Pro Cycling kreeg in de laatste honderden meters een gedroomde lead-out van zijn ploeg- en landgenoot Maikel Zijlaard en rekende in de sprint af met Sasha Weemaes en Gleb Syritsa.

In de vijfde etappe van de Tour de Langkawi werd het klassement op zijn kop gezet, en bleek EF Education-EasyPost de grote winnaar, maar in rit zes mochten de rappe mannen weer hun borst nat maken. De 174,5 kilometer lange onderneming tussen Karak en Melaka kende onderweg nog wel twee klimmetjes, maar de lastigste helling van de dag – die naar Luak Inas (2,4 kilometer aan 7,9%) – lag wel op goed zeventig kilometer van de streep.

Twee keer een vlucht, twee keer een hergroepering

De (eerste) vlucht van de dag bestond dit keer uit drie renners, met Jambaljamts Sainbayar (Terengganu Polygon Cycling Team), Polychronis Tzortzakis (Roojai Online Insurance) en Muhammad Nur Aiman Bin Rosli (Maleisische selectie). Deze aanvallers van het eerste uur kregen al snel de zegen van het peloton en zo liep de voorsprong op tot ruim vier minuten. De drie koplopers bleken echter een vogel voor de spreekwoordelijke kat.

Met nog ruim zestig kilometer te gaan, kwam er al een einde aan de vluchtpoging van Sainbayar, Tzortzakis en Bin Rosli. Dit bleek het sein voor een nieuwe vluchtpoging met Logan Currie (Bolton Equities Black Spoke), Masaki Yamamoto (JCL Team Ukyo), Periklis Ilias (Li Ning Star) en – opnieuw – Jambaljamts Sainbayar. Bij die laatste vloeiden de krachten langzaam maar zeker weg, maar Currie, Yamamoto en Ilias hadden nog wat over en lieten zich niet zomaar inrekenen.

Nederlandse sprinttandem maakt de dienst uit

De sprintersteams hadden echter andere plannen en dus kregen we een sprint in de straten van Melaka. Bij het ingaan van de laatste tien kilometer was de hergroepering een feit, en was het uitkijken naar de sprintvoorbereiding. Astana Qazaqstan liet zich in aanloop naar de massasprint zien in dienst van Gleb Syritsa, een van de kandidaten voor de ritzege, maar Tudor Pro Cycling bleek over een veel betere timing te beschikken.

Maikel Zijlaard vertolkte met een indrukwekkende lead-out in de laatste honderden meters een hoofdrol. De 24-jarige Nederlander wist het peloton met een machtige versnelling op een lint te trekken, en zo zijn sprintkopman De Kleijn in een ideale positie af te zetten voor de sprint. De Kleijn ging als eerste die sprint aan, maar moest nog wel flink zijn best doen om de opkomende Sasha Weemaes achter zich te houden.

Met een laatste jump slaagde De Kleijn er wel in om het werk van zijn ploeggenoten – en Zijlaard in het bijzonder – te bekronen. Weemaes moest zo genoegen nemen met de tweede plaats, Syritsa kwam als derde over de streep. In het algemeen klassement zien we geen opvallende verschuivingen. Simon Carr gaat na zijn machtsovername in Genting Highlands nog altijd aan de leiding, gevolgd door zijn ploeggenoot Jefferson Alexander Cepeda en Pablo Castrillo.