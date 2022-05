‘Naweeën valpartij houden Esteban Chaves uit Giro d’Italia’

EF Education-EasyPost presenteerde eerder deze week zijn achtkoppige selectie voor de Giro d’Italia. Dat Hugh Carthy als klassementskopman zal worden uitgespeeld, is geen verrassing. Opvallend is wel de afwezigheid van Esteban Chaves. Volgens Colombiaanse media heeft de 32-jarige klimmer, in 2016 nog tweede in de Giro, nog altijd last van de naweeën van een valpartij in de Tour of the Alps.

Chaves had een hoofddoel gemaakt van de komende Ronde van Italië, maar de immer goedlachse Colombiaan ontbreekt dus in de definitieve selectie van zijn (nieuwe) werkgever EF Education-EasyPost. De Amerikaanse formatie heeft nog altijd niet gecommuniceerd over Chaves en waarom hij niet is opgenomen in de selectie, maar de Colombiaanse krant Semana meldt nu dat de klimmer zich in extremis moest terugtrekken voor de Giro.

Chaves kwam goed twee weken geleden namelijk ten val in de verregende slotetappe van de Tour of the Alps met start en aankomst in Lienz. De renner bleek niet meer in staat om verder te koersen en moest dan ook in de remmen knijpen. Chaves was nog voortvarend begonnen aan de Tour of the Alps, een belangrijke voorbereidingskoers op de Giro. Zo werd hij onder meer zevende in de bergrit naar San Martino di Castrozza.

Chaves, die dit seizoen nog maar vijftien koersdagen in de benen heeft, zou nog altijd last hebben van de naweeën van zijn valpartij. Na overleg met de ploegleiding is dan ook besloten om te passen voor de Giro. EF Education-EasyPost rekent vanaf vrijdag op de volgende (acht) namen: klassementskopman Carthy, Jonathan Caicedo, Diego Andrés Camargo, Simon Carr, Magnus Cort, Owain Doull, Merhawi Kudus en Julius van den Berg.