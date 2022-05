Giro 2022: EF Education-EasyPost rekent op Carthy, rentree rittenkaper Cort

EF Education-EasyPost heeft zijn ploeg voor de komende Giro d’Italia bekendgemaakt. Het Amerikaanse team schuift Hugh Carthy naar voren als klassementskopman. Magnus Cort, die vorig jaar drie ritten in de Ronde van Spanje won, maakt zijn rentree. De Deen brak in Tirreno-Adriatico zijn sleutelbeen.

Carthy eindigde al eens op het podium van een grote ronde. In de Vuelta van 2020 werd hij derde. Vorig jaar nam de Brit deel aan de Ronde van Italië, maar kwam hij niet verder dan een achtste plaats. Dit seizoen begon Carthy zonder echt korte uitslagen te rijden, maar in de Tour of the Alps eindigde hij wel in de top-10. De 27-jarige klimmer sloot de Italiaanse rittenkoers als negende af.

In de bergen zal Carthy vooral hulp krijgen van Diego Andrés Camargo, Merhawi Kudus, Jonathan Caicedo en Simon Carr. Die laatste twee zullen ook kansen krijgen om in de aanval te gaan, vertelt ploegleider Juan Manuel Gárate op de teamsite. Ondertussen zullen op vlak en heuvelachtig terrein Owain Doull en de Nederlander Julius van den Berg paraat staan om Carthy te ondersteunen. Van den Berg reed de afgelopen jaren al meerdere grote ronden aan de zijde van Carthy.

Ook Cort zal ongetwijfeld zijn steentje bij kunnen dragen, maar de 29-jarige zal ook maar wat graag zelf een rit willen winnen. Mocht hij daarin slagen, dan heeft hij de trilogie voltooid: dagsucces in alle drie de grote ronden. “Het ziet er goed uit voor de Giro. Het herstel verloopt voorspoedig en ik denk dat ik in goede conditie aan de start kan verschijnen”, schreef de 29-jarige renner vorige week op zijn sociale media. “In het verleden heb ik laten zien dat ik in een koers kan groeien.”