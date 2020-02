Natnael Tesfatsion slaat dubbelslag in Tour du Rwanda woensdag 26 februari 2020 om 12:50

Natnael Tesfatsion heeft de vierde etappe van de Tour du Rwanda gewonnen. De renner van de opleidingsploeg van NTT, die deze ronde rijdt met de Eritreese selectie, kwam na 206 kilometer koersen als eerste over de streep in Rubavu. Kent Main (ProTouch) werd tweede voor thuisrijder Moise Mugisha (SKOL Adrien Niyonshuti Academy). Tesfatsion nam ook de leiderstrui over van Biniyam Ghirmay.

De drie podiumklanten maakten met onder meer Pim Ligthart (Total Direct Energie), Salim Kipkemboi, (BikeAid), deel uit van een vroege kopgroep van twintig renners. Niet mee in dit pelotonnetje? Biniyam Ghirmay, de winnaar van de derde etappe en drager van de leiderstrui. Hij zou ook niet meer vooraan geraken.

In de finale zouden Tesfatsion, Main en Mugisha wegrijden uit de kopgroep. Zij mochten onder elkaar uitmaken wie de rit op zijn naam zou schrijven. Tesfatsion wist al dat hij de macht zou grijpen in het klassement, maar dat belette hem niet om ook de ritzege te grijpen. Hij versloeg Main in de sprint. Mugisha moest in de ultieme slotfase lossen en hij zou derde worden.

In het klassement heeft Tesfatsion een voorsprong van 2’11” op Mugisha. Kent is de voorlopige nummer drie op 3’15”. Tesfatsion, die eerder dit jaar al een rit wist te winnen in La Tropicale Amissa Bongo, heeft de leiding dus stevig in handen, maar de Tour du Rwanda is nog niet klaar. Er moeten nog vier ritten worden verreden, waaronder een tijdrit met finish op de Mur de Kigali.