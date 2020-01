Natnael Tesfatsion juicht in tweede etappe La Tropicale Amissa Bongo dinsdag 21 januari 2020 om 13:16

Natnael Tesfatsion heeft in La Tropicale Amissa Bongo zijn eerste profzege weten te boeken. De 20-jarige renner van de opleidingsploeg van NTT, die de rittenkoers in Gabon afwerkt met de Eritreese selectie, neemt in het klassement ook de leiding over van Attilio Viviani, de winnaar van de openingsrit.

De openingsetappe speelde zich gisteren voor een aanzienlijk deel af in buurland Kameroen, maar op dag twee ging het parcours volledig over Gabonees grondgebied. Vanuit Bitam was het een kilometer of zeventig naar het zuiden voordat in Oyem een plaatselijk rondje werd bereikt. Een klim van achthonderd meter naar de presidentiële residentie vormde de enige noemenswaardige hindernis op de omloop.

Op weg naar de finishplaats kozen vijf coureurs in de openingsfase het ruime sop: Azzedine Lagab (Algerijnse selectie), Carlos Oyarzun (Bai-Sicasal-Petro de Luanda), Renus Byiza Uhiriwe (Rwandese selectie), Dawit Yemane (Eritreese selectie) en Ramunas Navardauskas (Nippo-Delko One Provence). Ze kregen echter geen vrijheid van het peloton.

Viviani op grote achterstand

Mekseb Debesay werd na 65 kilometer koers in de aanval gemeld. Hij kreeg even later gezelschap van zijn bedrijvige landgenoot Yemane en Mugisha Moise (Rwanda). De drie hielden lang stand, maar werden op goed drie kilometer van de streep weer tot de orde geroepen. Na het klimmetje zou er uiteindelijk door 19 man om de zege worden gespurt. Van klassementsleider Attilio Viviani was in de kopgroep geen sprake, hij finishte op ruim een kwartier.

In de sprint haalde Natnael Tesfatsion het voor Youcef Reguigui (Alergijnse selectie). Land- en ploeggenoot Henok Mulubrhan maakte het Eritreese helemaal compleet door de derde plaats in de wacht te slepen. Tesfatsion is in het klassement ook de nieuwe leider. Hij staat in exact dezelfde tijd als landgenoot Yemane. Reguigui volgt op vijf tellen als voorlopige nummer drie.