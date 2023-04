Nations Cup Milton: Goud voor Kopecky en Bossuyt op de koppelkoers

Succes voor Lotte Kopecky en Shari Bossuyt op de voorlaatste dag van de Nations Cup in het Canadese Milton. De twee Belgische rensters wisten namelijk de koppelkoers te winnen.

Kopecky en Bossuyt, de regerende wereldkampioenen in de koppelkoers, veroverden onderweg de nodige punten bij de tussensprints en eindigden als tweede aan de finish. Ze kwamen uiteindelijk uit op 53 punten en dit bleek ruim voldoende om de nummers twee, de Britse vrouwen Katie Archibald en Neah Evans (44 punten), achter zich te houden. De Italiaanse vrouwen Elisa Balsamo en Martina Fidanza (41 punten) waren goed voor brons.

Kopecky en Bossuyt deden met een zege in het Canadese Milton uitstekende zaken met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. In de Nations Cup zijn namelijk punten te verdienen voor het olympische kwalificatietraject voor de Spelen in Parijs. Op het afgelopen EK baanwielrennen is die kwalificatiecyclus begonnen.

Nederlands succes in het omnium

De Nederlandse deelneemsters aan de koppelkoers, Maike van der Duin en Daniek Hengeveld, eindigden met een vierde plaats net buiten de medailles. Toch viel er wel Nederlands succes te noteren op de voorlaatste dag van de Nations Cup in Milton. In het omnium voor mannen ging de bronzen medaille namelijk naar Jan-Willem van Schip. De ervaren baanrenner moest alleen de Fransman Donovan Grondin en de Duitser Tim Torn Teutenberg laten voorgaan.

De keirinfinale bij de mannen werd dan weer gewonnen door de Australiër Matthew Richardson. Verder stond er nog een sprintfinale bij de vrouwen op het programma. De Canadese Kelsey Mitchell ging er met de grootste buit vandoor.