Nations Cup Milton: Goud voor Havik en Van Schip op de koppelkoers

Ook op de derde dag van de Nations Cup in het Canadese Milton was er Nederlands succes. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip wonnen namelijk met verve de koppelkoers. Op de overige onderdelen moesten de Nederlanders het doen met, al dan niet verre, ereplaatsen.

Havik en Van-Schip hadden in Milton hun zinnen gezet op de koppelkoers en stelden niet teleur. Wat heet, de twee Nederlanders reden een perfecte koers en wisten zo Groot-Brittannië (Ethan Hayter en Rhys Britton) en Duitsland (Theo Reinhardt en Tim Torn Teutenberg) achter zich te houden in de strijd om het goud. Voor Havik is het niet zijn eerste medaille in Milton: de 31-jarige baanspecialist veroverde vrijdag al een zilveren plak in de afvalkoers.

Op de 500 meter tijdrit voor vrouwen ging de zege naar Kristina Clonan. De Australische bleef met een eindtijd van 32,987s de Duitse Pauline Sophie Grabosch met meer dan vier tienden van een seconde voor. De Italiaanse Miriam Vece moest genoegen nemen met het brons. Kyra Lamberink viel net naast het podium: de Nederlandse eindigde als vierde, op ruim een tiende van Vece.

Succes voor Elisa Balsamo

In het omnium was het uitkijken naar de Nederlandse Lonneke Uneken, vrijdag al goed voor zilver in de afvalkoers, en Katrijn De Clercq namens België. Uneken en De Clercq kwamen echter niet in het stuk voor. De overwinning ging naar de Italiaanse Elisa Balsamo. De regerende wereldkampioene op de weg versloeg Jennifer Valente uit de Verenigde-Staten en de Australische Alexandra Manly. De Clercq werd vijftiende, Uneken zeventiende.

In de keirinfinale voor mannen was het een keertje niet uitkijken naar de Nederlandse toppers Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland en dit gaf andere renners de kans om te schitteren op dit onderdeel. Kevin Santiago Quintero uit Colombia bleek uiteindelijk de beste in de finale, voor de Australiër Matthew Richardson en de Duitser Stefan Bötticher.

Op de individuele achtervolging was er tot slot nog succes voor Duitsland: Nicolas Heinrich pakte het goud, zilver was er voor zijn landgenoot Tobias Buck-Gramcko. James Moriarty greep in een all-Aussie final de bronzen plak.