Nationale kampioenschappen 2021: Brennauer slaat dubbelslag in Duitsland

Lisa Brennauer mag zich nog een jaar Duits kampioene op de weg noemen. De ervaren renster van Ceratizit-WNT Pro Cycling bleef na een spannende titelstrijd Liane Lippert voor. De 33-jarige Brennauer kroonde zich gisteren ook al tot Duits kampioene tegen de klok.

Brennauer was met nog goed 25 kilometer te gaan een van de aanstichters van een sterke vlucht, samen met Ricarda Bauernfeind, Kathrin Hammes, Carolin Schiff, Clara Koppenburg, Hannah Ludwig en Liane Lippert. Uiteindelijk bleken Brennauer en Lippert over de sterkste benen te beschikken en reden ze met z’n tweeën naar de finish.

Een sprint moest de nieuwe Duitse kampioene aanwijzen en Brennauer slaagde erin om haar titel te verlengen. Het is voor de ervaren hardrijdster alweer haar vierde nationale titel op de weg, na zeges in 2014, 2019 en 2020. Brennauer kan terugkijken op een perfect weekend, want gisteren bleek ze ook al de beste tijdrijdster van Duitsland.

Brennauer werd op het podium vergezeld door Lippert en Bauernfeind. Winnares Brennauer is het hele jaar al uitstekend op dreef. Zo werd ze in het voorjaar tweede in de Ronde van Vlaanderen, was ze runner-up in de Healthy Ageing Tour en eindigde ze als derde in Gent-Wevelgem.