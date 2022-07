Nathan Van Hooydonck: “Zijn creatief met onze manschappen omgesprongen”

Gele truidrager Jonas Vingegaard kwam vandaag op geen enkel moment in de problemen, en dat is in de eerste plaats te danken aan een sterke Jumbo-Vismaploeg. Nathan Van Hooydonck was samen met Wout van Aert mee in de vlucht van de dag. “Het klopte allemaal perfect in de ploeg. We zijn creatief met onze manschappen omgesprongen.”

“Via de vroege vlucht konden we perfect anticiperen”, aldus Van Hooydonck bij Sporza. “Ik had niet gezien dat Wout mee was, dus ben ik er zelf nog achteraan gesprongen. Zo hadden we twee jongens mee. Op de eerste klim van de dag begonnen ze als een stel mafkezen te koersen, maar ik kon niet volgen. Op de top heb ik dan voet aan grond gezet en gewacht. Op die manier kon ik de afdaling en een deel van de slotklim voor mijn rekening nemen.”

Zo kwam Vingegaard de etappe weer perfect door. “We zijn weer een dag dichter bij het einde, dat is het belangrijkste. Geen tijdsverlies en zonder kleerscheuren, dat is alleen maar goed. We moeten vooral blijven koersen zoals we nu bezig zijn en alles kansen die zich voordoen, blijven grijpen. We moeten doen waar we goed in zijn.”

Tiesj Benoot: “Beter dan verwacht”

“Vooraf had ik wat twijfels over mijn heup na mijn val, maar het viel veel beter mee dan verwacht. Ze zeggen altijd dat de tweede dag na de val de ergste is, dus als dat waar is, sta ik er goed voor. Ik heb mijn werk kunnen doen, maar toen we nog met 25 man in het peloton zaten, zag ik dat het niet meer ging. Dan begon het wat vast te lopen in mijn rug.”

“Toch was het een goede dag”, besloot Benoot. “Ik ben tevreden dat iedereen in de ploeg op niveau was. Wout en Nathan waren mee in de vroege vlucht, en Sepp Kuss is de hele finale bij Jonas kunnen blijven. En ook de staf heeft voorbeeldig werk gedaan. Dankzij de osteopaat en masseur heb ik mijn werk kunnen doen.”