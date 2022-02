Nathan Van Hooydonck: “We hebben een klasse koers gereden”

Video

Nathan Van Hooydonck was zaterdag op de afspraak in de Omloop Het Nieuwsblad en zag ploegmaat Wout van Aert winnen. “We hebben een klasse koers gereden”, is dan ook zijn simpele conclusie.

“We zijn nooit nerveus gemaakt”, gaat Van Hooydonck verder voor de camera. “We hebben echt weinig fout gedaan, allemaal aan onze afspraken gehouden. Fully committed waren we. We hebben gewonnen, dus ik heb mezelf vermaakt.”

De verwachte tweestrijd tussen de sterke blokken Quick-Step-Alpha Vinyl en Jumbo-Visma kwam er uiteindelijk niet, maar zelf is de Belg daar niet zo mee bezig, zegt hij. “Dat maken de media ervan. We zijn niet bezig met andere ploegen, alleen met onszelf. Quick-Step-Alpha Vinyl is gewoon een ploeg die ook in het peloton rijdt.”