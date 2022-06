Nathan Van Hooydonck verlengt contract bij Jumbo-Visma met twee jaar

Jumbo-Visma heeft het aflopende contract van Nathan Van Hooydonck met twee jaar verlengd. De Belgische renner blijft daardoor tot en met 2024 bij het Nederlandse WorldTour-team.

“In het voorjaar hadden we al een deal. Dat maakte dat ik heel ontspannen aan de klassiekers kon beginnen. Het was een lichtpunt na een heel donkere periode op persoonlijk vlak.”, vertelt de Belg aan De Morgen. Met de laatste zin doelt Van Hooydonck op het overleden van zijn zoontje Thiago vlak voor de geboorte. “Mijn contractverlenging was een van de dingen die me daarna motivatie gaven.”

“Het is hier superplezant. De klassiekers waren genieten. Ik heb er vrede mee zoals mijn rol nu is. Ik rijd het hele jaar voor kopmannen als Wout van Aert, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Overal waar we komen, starten we om te winnen. Dat geeft enorm veel drive”, eindigt Van Hooydonck. “Zou ik elders beter doen? De begeleiding zou zeker minder zijn. Ik heb het gevoel dat ik hier de beste versie van mezelf ben.”

Dinsdag werd ook bekend dat Van Hooydonck een van de acht renners is die uitkomt voor Jumbo-Visma in de aankomende Tour de France.