Nathan Van Hooydonck over Tourselectie: “Vertrouwen van Roglič gewonnen in de Vuelta”

Nathan Van Hooydonck is een van de acht renners die over anderhalve week voor Jumbo-Visma uitkomt in de Tour de France. De Belgische coureur is dolgelukkig met zijn selectie, zeker ook omdat het zijn eerste Grand Départ gaat worden.”Het is echt een kinderdroom die uitkomt”, vertelt hij.

“Dit is een hele stap in mijn carrière. De plekjes in de selectie van Jumbo-Visma zijn volgens mij de duurste in het peloton. Ik denk dat ik vorig jaar het vertrouwen van Primoz heb gewonnen in de Ronde van Spanje en ook in Parijs-Nice heb ik bevestigd dat ik het kan. De ploeg weet wat ze aan mij heeft, dus ik heb wel het gevoel dat ik het verdiend heb”, gaat Van Hooydonck verder bij Sporza.

De Vlaamse klassiekerrenner weet wat zijn taken zullen zijn: kopmannen Wout van Aert, Jonas Vingegaard en dus Roglič uit het gedrang houden. “Er ligt heel wat druk op onze schouders”, eindigt hij. “De eerste week is heel hectisch en gevaarlijk, aan mij is het om ervoor te zorgen dat we daar als ploeg goed doorkomen.”