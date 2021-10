Nathan Van Hooydonck opnieuw meesterknecht voor Van Aert: “Conditie beter dan Gent-Wevelgem”

Interview

Nathan Van Hooydonck wacht zondag in Parijs-Roubaix een bijzonder belangrijke taak. Samen met Mike Teunissen zou hij de Jumbo-Visma-pion moeten zijn die topfavoriet Wout van Aert het langst bijstaat in de Helleklassieker. Eerder dit jaar slaagde hij daar al in tijdens Gent-Wevelgem, misschien wel de belangrijkste prestatie in zijn prille carrière. “Daar hoop ik zondag niet voor te moeten onderdoen”, zegt hij aan WielerFlits.

We spreken Van Hooydonck daags na de parcoursverkenning van de Jumbo-Visma-ploeg. De Antwerpenaar en zijn ploegmaats lieten de diepe finale links liggen en reden slechts door tot in Orchiès. Van Hooydonck was minder onder de indruk dan andere collega’s binnen het peloton. Daar circuleerden nochtans enkele horrorverhalen. Bijvoorbeeld van Philippe Gilbert, die beweerde dat het onmogelijk wordt om op de gladde stroken niét tegen de vlakte te gaan.

“Dat er modder op de kasseien lag? Dat was maar een stukje van tien meter dat écht slecht was. Voor de rest viel het goed mee, moet ik zeggen”, aldus Van Hooydonck. “Ik denk dat veel jongens met een beetje angst aan de start staan voor de regen en de gladheid van de kasseien, maar ik bekijk het zo: die omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde. Dat is zeker niet in ons nadeel.”

De 25-jarige Van Hooydonck kijkt dan ook terug op een nuttige verkenning. “Als je de Ronde van Vlaanderen gaat verkennen, dan heb je vaak al zo veel op die bergjes gereden dat je het eigenlijk wel weet. Dit was andere koek. Er waren wat nieuwe stukken, die in onze ogen belangrijk waren om te memoriseren. Dat we juist die stroken zijn gaan verkennen, wil trouwens niet zeggen dat we verwachten dat de koers per sé daar al losbarst. Maar je wil toch niet voor verrassingen komen te staan.”

Vechten voor posities

Van Hooydonck en co laten niets aan het toeval over, en maar goed ook, want ze zullen de nodige aandacht trekken. Met Wout van Aert levert Jumbo-Visma namelijk de topfavoriet af. Zullen we de geel-zwarte truitjes constant voorin zien? “Dat is wel de bedoeling. We zullen onze verantwoordelijkheid moeten nemen, dat is logisch als je Wout in je ploeg hebt. Maar we zullen die posities vooraan in het peloton niet cadeau krijgen. Het is een topklassieker, hé. Geen enkele ploeg gaat zeggen: jullie zijn topfavoriet, rijd maar als eerste deze strook op. Nee, het wordt voor elke strook weer een groot gevecht, om dan op de stroken zelf uit de gevarenzone te blijven.”

“Het wordt dus ook zaak van slim te koersen”, aldus de Jumbo-Visma-renner. “We gaan niet op alle tussenstukken als ‘kiekens zonder kop’ zomaar aan de kop van het peloton sleuren, zonder naar de andere ploegen te kijken.”

Die vergelijking doet meteen denken aan het WK op de weg van afgelopen week, toen het berenwerk van de Belgen niet alleen Van Aert maar ook alle andere topfavorieten in een zetel naar de finale bracht. Achteraf was er sprake van een tactische blunder. “Oh, maar daar kijken wij niet naar. Dat is een andere koers, in andere ploegen. Nu zit Wout terug in onze ploeg, en wij gaan het gewoon aanpakken zoals het volgens ons de beste manier is.”

“Dat er deze week zo veel heisa over die tactiek van de Belgen in de pers was, daar hechten wij trouwens weinig waarde aan”, vertelt Van Hooydonck nog. “Met die hele heisa lachen wij alleen een keer aan tafel, meer niet. Verder hebben we Wout zo goed mogelijk opgevangen. We zijn een echte ploeg, hé. We staan honderd procent achter onze kopman in alles wat hij doet. Voor de rest hebben we er niet echt meer over gesproken in de ploeg. Dat hoefde voor Wout ook niet.”

Ook kans voor zichzelf?

Sinds de Vuelta, die Jumbo-Visma met kopman Primoz Roglic winnend afsloot, was het tamelijk stil rond de persoon van Van Hooydonck. De Belg greep naast een selectie voor het WK in eigen land en werkte alleen nog het Kampioenschap van Vlaanderen en Eschborn-Frankfurt af. Dat wil zeggen dat Parijs-Roubaix de eerste wedstrijd van het najaar wordt die hem als gegoten ligt.

“Klopt, maar ik moet zeggen dat het best goed gaat. Ik ben niet stikkapot uit de Vuelta gekomen of zo. Ik heb er wel van moeten herstellen, maar het duurde niet lang vooraleer ik me weer mijn frisse zelve voelde. Ik voel veel vertrouwen voor zondag. Iedereen heeft hetzelfde doel, iedereen wil ervoor gaan. En ik denk dat mijn conditie beter is dan toen ik de finale in Gent-Wevelgem reed.”

Schept dat dan ook kansen voor Van Hooydonck zelf? “Dat kan altijd. Wout is onze kopman, dat is duidelijk, dus normaal zullen we veel voor hem doen. Maar er zijn altijd situaties waarin je jezelf in een kansrijke positie kunt rijden. Dat was in Gent-Wevelgem al zo, maar ik ben er ook van overtuigd dat het nu kan. De focus ligt natuurlijk wel op de koers winnen met Wout.”

Hoe ver Van Hooydonck dan uiteindelijk in de finale moet meegaan, hangt van de omstandigheden af, vindt hij. “Je kunt drie keer lek rijden en zonder problemen terugkomen, maar je kunt ook maar één keer pech hebben en je koers is meteen over. Ik kan er dus moeilijk een kilometer opplakken tot waar ik er zeker wil bij zijn. We hebben één geluk: mochten we echt veel pech hebben, dan is Parijs-Roubaix er volgend jaar héél snel weer. Dan volgt er snel een nieuwe kans.”

Gemiste WK-selectie

Tot slot kunnen we niet om de niet-selectie van Van Hooydonck voor het WK in eigen land heen. In zowat alle bookmakers werd hij er als ploegmaat en boezemvriend van kopman Wout van Aert altijd bij verwacht, maar bondscoach Sven Vanthourenhout gaf de voorkeur aan Dylan Teuns. Is die tegenslag intussen al verteerd?

“Nadat ik telefoon kreeg dat ik niet mee mocht, heb ik een paar dagen niet gefietst. Dat was sowieso het plan, omdat ik juist uit de Vuelta kwam. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat tijd met mijn vriendin door te brengen, een beetje te golfen – wat intussen een nieuwe hobby geworden is. En dan heb ik de knop omgedraaid en gezegd: ik trek me terug in gang voor de koersen die nog komen. Vanaf dan was het alleen nog Roubaix dat in mijn hoofd omging.”

Desondanks toont Van Hooydonck respect voor de gemaakte selectie. “Ik had er natuurlijk graag bij geweest, maar als Sven er van uitging dat hij de best mogelijke ploeg opgeroepen had, dan ga ik dat niet tegenspreken. Ik denk dat hij een goede job gedaan heeft om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, meer kan ik daar niet over zeggen. Hopelijk krijg ik ooit nog een kans om een WK mee te maken.”

Bovendien valt of staat het seizoen van Van Hooydonck niet met zo’n selectie. “Het is al een goed seizoen geweest. Ik heb deel uitgemaakt van heel wat successen binnen de ploeg. Dat is toch ook waar ze mij voor gehaald hebben. Als je bijvoorbeeld de Vuelta met de ploeg wint, is dat voor een Belg toch iets speciaals. Dat is al heel lang niet meer gebeurd. Het enige wat ik nog graag wil bereiken, is eens een persoonlijke overwinning. Misschien in Binche-Chimay-Binche of Parijs-Tours volgende week. Dat zou voor mij nog die laatste stap zijn die ik moet zetten.”