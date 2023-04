Nathan van Hooydonck na Parijs-Roubaix: “Had zeker met Wout mee kunnen zitten”

Video

Jumbo-Visma trok zondag al vroeg ten strijde in Parijs-Roubaix. Met nog ruim honderd kilometer te gaan, reed Wout van Aert het peloton aan bonken. Zijn ploeggenoot Nathan Van Hooydonck zat niet mee in de elitegroep die daar ontstond. “Als ik in positie zit op de strook van Haveluy à Wallers, had ik zeker meegezeten met Wout en Christophe (Laporte, red.)”, zei Van Hooydonck na afloop tegen WielerFlits.

Van Hooydonck vertelt dat het vooraf al de bedoeling van Jumbo-Visma was om zover van de finish al eens door te trekken. “We wilden voor de eerste keer een beetje doorrijden en zo misschien al een kleine schifting doorvoeren. Ik zat jammer genoeg niet helemaal in positie, dus ik miste de slag. Gelukkig hadden we Wout en Christophe wel in de juiste positie.”

Laatstgenoemde, Christophe Laporte, viel door een lekke band terug in de groep met Van Hooydonck. “We hadden nog altijd Wout in de eerste groep, dus we hebben nog zoveel mogelijk druk proberen te zetten. Dat hebben we zo goed mogelijk gedaan.”

“Ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gereden, maar als ik in positie zit op de strook van Haveluy à Wallers, had ik zeker meegezeten met Wout en Christophe. Dan is het weer een heel ander verhaal. Daar had ik mezelf wel bijgerekend voor de start”, aldus Van Hooydonck, die in de video ook nog terugblikt op zijn eigen voorjaar en dat van Jumbo-Visma.

Lees ook: Wout van Aert: “Het zou een schande zijn als we dit voorjaar als een mislukking zien”