Nathan Smith pakte WK-brons op geleende fiets van Sven Nys

Mooi achtergrondverhaal uit Fayetteville. Junior Nathan Smith zag in laatste instantie zijn Ribble-fiets afgekeurd door de UCI. Sven Nys en Trek schoten de jonge Brit snel te hulp. Smith kon van start met de fiets van Nys, notabene die waarmee hij voor ons de verkenning deed, en snelde naar brons.

“Op het WK worden alle fietsen gecontroleerd door de UCI”, doet Nys ons het verhaal. “Tijdens die controle op vrijdag bleek dat de afmetingen van de Ribble van Nathan Smith niet conform waren met die van de Internationale WielerUnie. Toen we dat zagen gebeuren, zijn we hem te hulp geschoten. Niemand bij ons wilde dat een jongen van 18, overigens een outsider, zijn eerste WK zou moeten missen.”

“We waren ontzettend bezorgd”, voegt vader Andy Smith toe. “We dachten dat zijn WK, waar hij notabene zo hard naartoe had gewerkt, er op zat. We zijn Sven bijzonder dankbaar dat hij hem heeft gedepanneerd. Dit toont hoe geweldig de cyclocross community is.”

Naar verluidt was Nathan Smith behoorlijk onder de indruk toen hij merkte dat de fiets die hij in bruikleen kreeg, van Sven Nys zelf was. En Smith deed het ook bijzonder goed. Hij kleurde mee het WK en zou uiteindelijk zelfs sprinten voor de regenboogtrui. In dat spurtje moest hij het echter afleggen tegen de Zwitser Jan Christen en de Belg Aaron Dockx.

“Maar brons pakken op een geleende fiets is nog zo slecht niet”, lachte Smith. Een fotootje met Nys voor z’n privé-album mocht dan ook niet ontbreken.