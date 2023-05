Nathan Earle smijt met minuten in ultrakorte bergrit van 11 kilometer op Mount Fuji

Nathan Earle heeft met overmacht de zesde etappe van de Tour of Japan gewonnen. En niet zomaar een etappe, maar de traditionele klimrit van 11,4 kilometer van de voet van de Mount Fuji naar de geasfalteerde top van de Mount Fuji aan gemiddeld 10,3%. De Australiër won met grote voorsprong op landgenoot Benjamin Dyball.

Oud-Team Sky-renner Earle deed er in totaal 40.14 minuut over. Op de top was het verschil tussen de renner van het Japanse JCL Team Ukyo en Dyball 34 seconden. Het verschil met nummer drie Drew Morey, een andere Australiër, was al opgelopen tot 1.19 minuut. De vierde plaats was weggelegd voor oudgediende Benjamín Prades, inmiddels 39 jaar oud. De nummer tien in de daguitslag eindigde al op drie minuten van Earle.

In het algemeen klassement heeft Earle nu ook de macht overgenomen van Atsushi Oka, die donderdag nog de vijfde rit won. De Tour of Japan (UCI 2.1) duurt nog tot en met zondag, als een slotrit in Tokio op het programma staat.