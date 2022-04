Nathan Earle pakt slotrit Tour of Thailand, Alan Banaszek eindwinnaar

De laatste etappe in de Tour of Thailand is gewonnen door Nathan Earle. De Australiër van Team UKYO had op een pittige aankomst de beste punch in de benen en klopte de Fransman Valentin Midey (Roojai Cycling Team). Alan Banaszek verzekerde zich van de eindwinst.

Het parcours van de slotrit van de Tour of Thailand was biljartvlak. Althans, tot de diepe finale. De laatste 1,1 kilometer van de wedstrijd liepen namelijk met negen procent gemiddeld omhoog. Nadat de vroege vluchters op de valreep gegrepen werden, begon een volledig peloton aan deze helling naar de finish. Earle toonde zich vervolgens de sterkste.

Adne van Engelen (Bike Aid) was op de vierde plaats de eerste Nederlander. Klassementsleider Banaszek wist zich ook behoorlijk goed van voren te handhaven. Zodoende verdedigde de Pool zijn leiderspositie. Raymond Kreder (Team UKYO), die de dag als nummer twee van het klassement begon, zakte naar plek drie. Zijn Japanse ploeggenoot Yma Koishi ging hem voorbij.