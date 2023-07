Nans Peters en Benoît Cosnefroy verlengen bij AG2R Citroën

Nans Peters (29) en Benoît Cosnefroy (27) zullen ook de komende jaren uitkomen voor AG2R Citroën. De twee Fransen hebben hun contract namelijk verlengd tot eind 2025.

Peters en Cosnefroy begonnen hun profcarrière in het tenue van de AG2R-ploeg. Peters maakte zijn profdebuut in 2017. Cosnefroy zette een jaar later zijn eerste stappen als beroepswielrenner. Op de erelijst van Peters prijken ‘slechts’ drie profoverwinningen, maar de Franse aanvaller was al wel eens de beste in de Giro d’Italia en Tour de France. Dit jaar soleerde hij dan weer naar de zege in de Italiaanse voorjaarsklassieker Trofeo Laigueglia.

“Ik ben heel erg blij dat ik mijn avontuur bij AG2R Citroën kan voortzetten voor de komende twee seizoenen. De ploeg is bezig aan een zeer uitdagend en mooi project en daar wil ik absoluut deel van uitmaken. Ik voel me erg verbonden met deze ploeg en kan niet wachten om – samen met de ploeg – bepaalde doelen te bereiken”, laat een blije Peters weten in een persbericht.

Zijn ploeggenoot Cosnefroy groeide de voorbije jaren uit tot een van de steunpilaren van AG2R Citroën en tot een kopman voor de klassiekers en kortere rittenkoersen. De puncheur heeft al dertien profzeges achter zijn naam staan, waaronder twee WorldTour-overwinningen. In 2021 won hij de Bretagne Classic, vorig jaar kwam hij in de GP de Québec als winnaar over de streep.

Cosnefroy werd de voorbije weken in verband gebracht met andere ploegen, maar gaat dus nergens heen. “Teambaas Vincent Lavenu heeft een ambitieus project voor ogen en dat is de reden dat ik kies voor een langer verblijf. Ik begin nu aan mijn beste jaren als wielrenner en wil schitteren in het tenue van AG2R Citroën. Onze ploeg is onverminderd ambitieus en door het vertrouwen ben ik ook in staat geweest om grote koersen te winnen”, aldus Cosnefroy.

