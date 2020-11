Namen wil EK veldrijden 2022 organiseren

Het Europees kampioenschap veldrijden wordt over twee jaar wellicht georganiseerd in Namen. De Waalse stad heeft zich bij de UEC gemeld als kandidaat om het EK in 2022 naar de Citadel te halen.

De Stad Namen wordt in haar kandidatuur gesteund door de Waalse overheid. Ook Golazo, dat sinds 2009 de Citadelcross in Namen mogelijk maakt, doet mee. “Het is de bedoeling dat ook Golazo zijn schouders zet onder dit EK 2022, samen met Belgian Cycling”, bevestigt Golazo-directeur Christophe Impens ons.

Naar verwachting maakt de Europese wielerbond UEC binnenkort bekend welke stad het EK veldrijden 2022 mag organiseren. Namen is de enige Belgische kandidaat. Koksijde wilde aanvankelijk ook een gooi doen naar het evenement, maar de kustplaats doet dat toch niet. Dat laat de organisatie ons weten.

Rosmalen

Afgelopen weekend werd het EK veldrijden 2020 georganiseerd in het Nederlandse Rosmalen, dicht bij Den Bosch. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dat op een afgesloten terrein, zonder publiek en met strenge regels. Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado wonnen er de titels bij de profs.