Nairo Quintana toont zich: “Alleen Vingegaard kon van me wegrijden”

Nairo Quintana heeft zich aan de wielerwereld getoond in de elfde rit van de Tour de France. De renner van Arkéa Samsic eindigde als tweede in de etappe en sluipt daarmee de top-5 van het algemeen klassement binnen. “Het gevoel is erg goed.”

Voor de microfoon van SpazioCiclismo vertelde de Colombiaan over de loodzware etappe. “Er werd zeer snel gereden vandaag. Ik had de hele dag een goed gevoel en op het einde deed ik een poging om naar de kop van de koers te rijden.” Daar slaagde de inmiddels 32-jarige Quintana ook in, maar hij werd nog bijgehaald door de ontketende Jonas Vingegaard.

“Hij was de enige die van me kon wegrijden om de etappe te winnen.” De voormalige winnaar van de Giro en de Vuelta finishte uiteindelijk op 59 seconden van ritwinnaar en nieuwe geletruidrager Vingegaard. In het algemeen klassement staat hij op slechts vijftien seconden van het podium en op 21 seconden van plaats twee. “Het gevoel is erg goed”, aldus Quintana.