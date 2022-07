Nairo Quintana stijgt naar plek vier: “Goed teken voor de volgende Pyreneeënritten”

Nairo Quintana was dinsdag de enige klassementsrenners die Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar kon volgen. Hoewel een deel van zijn directe concurrenten in de afdaling de aansluiting weer kon maken, steeg de Colombiaan dankzij zijn prestatie naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Quintana ziet dat als een goed signaal richting de resterende Pyreneeënritten.

“Op de Mur de Péguère vond ik mezelf terug met geletruidrager Vingegaard en Pogacar, de nummer twee”, begint Quintana zijn verhaal op de site van Arkéa-Samsic. “Ik voelde me goed en mijn ploeggenoten deden vooraf goed werk. Ik wil hen bedanken. Ik ben tevreden, want vandaag (dinsdag, red.) heb ik twee plekken gewonnen in het algemeen klassement. […] Dit is een goed teken met het oog op de volgende Pyreneeënritten.”

“Nu zullen we zien wat er in de komende twee bergetappes gebeurt. Tot nog toe ben ik erg constant geweest, sinds het begin van de Tour. Dit was een etappe die ik kende, want ik finishte hier al eens tweede”, doelt de 32-jarige klimmer op de dertiende etappe van de Tour de France 2017. De 101 kilometer lange rit van toen ging ook over de Mur de Péguère en werd gewonnen door Warren Barguil, die Quintana, Alberto Contador en Mikel Landa na een spectaculaire etappe klopte in een sprint met vier.

Quintana heeft op het moment een achterstand van vier minuten en 15 seconden op Vingegaard. Zijn voorsprong op David Gaudu, de nummer vijf, bedraagt negen tellen. Adam Yates staat zesde en volgt op meer dan een minuut.