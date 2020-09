Nairo Quintana na sterke prestatie in Pyreneeën: “Het ziet er goed uit” zondag 6 september 2020 om 09:55

Nairo Quintana is uitstekend begonnen aan de 107e Tour de France. De Colombiaan staat momenteel zesde in het klassement en maakte gisteren een sterke indruk in de Pyreneeënrit naar Loudenvielle. “Ik heb goede benen”, zo concludeert Quintana na acht etappes.

De kopman van Arkéa-Samsic bleek op de Col de Peyresourde in staat om de sterkste renners te volgen. “Ik probeerde zelf ook nog een paar keer weg te rijden, maar mijn concurrenten slaagden erin om weer aan te sluiten. Mijn rivalen zijn heel erg sterk. Het doel is dan ook om telkens met de beste renners te finishen.”

Quintana maakte zaterdag dus een sterke indruk, maar zal het in de tweede en derde week wel moeten doen zonder Diego Rosa. De Italiaan kwam in de slotfase van de achtste etappe ten val en brak zijn linkersleutelbeen. De 31-jarige Rosa was een van de voornaamste helpers van Quintana in de bergen.

Quintana vindt zichzelf terug op een zesde plaats in het algemeen klassement. Geletruidrager Adam Yates heeft een voorsprong van slechts dertien seconden op de 30-jarige Colombiaan, in het verleden winnaar van onder meer de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Vandaag moeten de klassementsrenners weer aan de bak richting Laruns.