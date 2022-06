Nairo Quintana met de schrik vrijgekomen bij val in Route d’Occitanie

Nairo Quintana is met de schrik vrijgekomen bij een val in La Route d’Occitanie. De kopman van Arkéa Samsic ging in de finale van de fors ingekorte tweede etappe naar Roquefort-sur-Soulzon tegen de grond en liep daarbij oppervlakkige verwondingen aan zijn elleboog op.

“De etappe werd ingekort vanwege de extreme hitte, we reden alleen de laatste 35 kilometer. Het ging heel snel”, blikte Quintana op de website van zijn ploeg terug. “Ik kwam in de finale ten val. Een andere renner raakte me en ik viel. Ik stond snel op en Dayer (zijn broer, red.) gaf me meteen zijn fiets, zodat ik zonder tijdverlies weer terug in het peloton kon komen. Mijn teamgenoten waren heel belangrijk.”

Uiteindelijk haalde Quintana als veertiende de finish, in dezelfde tijd als ritwinnaar Roger Adrià. In het klassement is de Colombiaan de nummer acht, op tien seconden de oranje leiderstrui.