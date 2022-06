Nairo Quintana klaar voor rentree in Route d’Occitanie: “Ben volledig hersteld van mijn val”

De afgelopen dagen maakten veel ploegen hun selectie bekend voor de Route d’Occitanie (16-20 juni). Arkéa-Samsic rekent op Nairo Quintana, die terugkeert in koers na zijn val in de Ronde van Turkije. “Ik voel me fysiek goed. Ik ben volledig hersteld van mijn val”, vertelt de Colombiaan op de ploegsite.

Quintana ging tegen het asfalt in de tweede etappe van de Ronde van Turkije. De dagen daarna bleef hij in koers en in rit vier reed hij zelfs nog naar een vierde plek, maar tijdens de vijfde etappe gaf hij er dan toch de brui aan. Nadat Quintana vervolgens ook de Vuelta Asturias aan zich voorbij moest laten gaan, keert hij nu terug in het peloton. “De Route d’Occitantie is een wedstrijd die ik goed ken en die me goed bevalt”, aldus de klimmer van Arkéa-Samsic.

“Ik heb hier al twee keer gewonnen”, doelt Quintana op zijn zeges in 2012 en 2016, toen de rittenkoers nog door het leven ging als La Route du Sud. “We komen met een sterk en gemotiveerd team aan het vertrek. Deze dagen in het zuidwesten en de Pyreneeën maken het mogelijk om hard te werken en ons voor te bereiden op de komende Ronde van Frankrijk. Ik ben gemotiveerd om hier weer mee te doen.”

Dat heeft ook te maken met het rittenschema, legt Quintana uit. Twee etappes kunnen eindigen in een sprint, de andere twee zijn geschikter voor de klimmers. “Over het algemeen trekt het profiel me aan. Vooral vanwege de bergetappe die de organisatoren hebben uitgestippeld (de koninginnenrit van zaterdag naar Les Angles, red.), die het mogelijk maakt om te wennen aan het hooggebergte met het oog op de Tour de France. Het zal ook een test zijn, en ik hoop uiteraard dat ik een goed gevoel heb en het goed zal doen.”

Overige deelnemers

Quintana, die dit voorjaar de Tour de la Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var won, treft in het zuiden van Frankrijk enkele sterke tegenstanders. Zo stelt Movistar Alejandro Valverde en Iván Ramiro Sosa op. Cofidis brengt dan weer Jesús Herrada aan het vertrek, terwijl Pavel Sivakov en Carlos Rodríguez INEOS Grenadiers aanvoeren. Arnaud Démare en Elia Viviani zijn de grote sprinters die meedoen.