Nairo Quintana: “Ik probeer etappes altijd met enige elegantie te winnen” zaterdag 14 maart 2020 om 15:38

Nairo Quintana was zaterdag ver uit de beste in de slotetappe van Parijs-Nice. Niemand was in staat om te reageren op de aanval de Colombiaan, die vervolgens stug naar de overwinning reed. “Ik probeer etappes altijd met enige elegantie te winnnen.”

Quintana maakte met zijn overwinning het sublieme werk van zijn ploeg – vooral Winner Anacona liet zich gelden – af. “Ze hebben hard gewerkt om de vlucht terug te halen, waarna ik heb gedaan wat ik moest doen.”

“Helaas kon ik in het klassement geen rol van betekenis meer spelen”, gaat hij verder. “Ik ben een keer zwaar gevallen en heb toen veel tijd verloren. De dagen daarna ben ik steeds met de favorieten gefinisht. Ik wilde per se nog een keer winnen om wat vreugde aan het team te geven. Dit is een presentje voor hen allemaal.”

Nu Parijs-Nice is afgelopen en er voorlopig geen wedstrijden meer op de planning staan wegens het coronavirus, is het tijd voor Quintana om huiswaarts te keren. “Ik ga nu naar Colombia om bij mijn familie te blijven”, zo eindigt hij.”