Nairo Quintana grote winnaar in Asturië: “Dit is voor ons erg belangrijk”

Movistar probeerde de Ronde van Asturië nog op zijn kop te zetten in de slotetappe naar de Alto del Naranco, maar Nairo Quintana liet zich onderweg niet verrassen en kroonde zich even buiten Oviedo tot eindwinnaar van de Spaanse ronde.

De renner van Arkéa-Samsic moest in de slotrit nog heel wat aanvallen pareren van de mannen van Movistar, maar wist uiteindelijk zonder problemen de leiderstrui vast te houden. De ritzege op de Alto del Naranco ging naar Pierre Latour, maar een vijfde plek was meer dan voldoende voor de 31-jarige Quintana.

“Ik ben blij met deze successen voor de ploeg. Dit is voor ons erg belangrijk. Ik wist hoe Movistar vandaag zou koersen en dat was voor ons een bonus. Ik ben rustig gebleven en ook mijn ploegmaats lieten zich niet gek maken”, aldus Quintana, die nu een korte rustperiode zal inlassen richting de Tour de France.

Ploegleider Kévin Ledanois is een tevreden man na de slotetappe van de Ronde van Asturië. “Het doel was om de boel te controleren. We wilden niet te veel renners de ruimte geven. Nairo heeft de klus uiteindelijk perfect kunnen klaren.”