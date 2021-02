Nairo Quintana: “Goed gewerkt in aanloop naar mijn volgende doelen”

Nairo Quintana heeft een goed gevoel overgehouden aan de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Na drie dagen eindigde de Colombiaan negende in de eindstand van de Franse etappekoers, zijn eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen.

“Ik kon in deze wedstrijd dicht bij de beste renners blijven. Bovenal heb ik goed gewerkt met het oog op mijn volgende doelen”, liet de renner van Arkéa Samsic na afloop weten. Jammer genoeg kwamen mijn ploeggenoten Romain Hardy en Miguel Flórez ten val, waardoor ze allebei moesten opgeven. Dit had zeker invloed op het verloop van onze wedstrijd.”

Volgens zijn ploegleider Yvon Ledanois liet Quintana in de driedaagse etappekoers zien dat hij bij zijn seizoensdebuut al kon wedijveren met renners, die al wedstrijdkilometers in de benen hadden. Nairo’s optreden is veelbelovend. Hij maakte drie dagen lang stappen. Laten we zijn blessure en knieoperatie dit najaar niet vergeten. En toch kon hij een hoog niveau bereiken.”

Knieoperatie

Quintana moest na de Tour de France zijn seizoen vroegtijdig afbreken, nadat een breukje in zijn linkerknieschijf was vastgesteld. Die had hij overgehouden aan een ongeval in de zomer, toen hij op training was aangereden door een automobilist. In de Tour kwam hij bovendien een paar keer ten val. Eind oktober werd de Colombiaan aan zijn knie geopereerd.