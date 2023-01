Nairo Quintana doet komend weekend mee aan Colombiaans kampioenschap

Nairo Quintana zal komend weekend weer te zien zijn in wedstrijdverband. De klimmer zal zondag – als lid van een eenmansformatie – namelijk meedoen aan het Colombiaans wegkampioenschap.

De regels van de Colombiaanse wielerfederatie geven Quintana de ruimte om deel te nemen aan de nationale kampioenschappen, en dus zal de bijna 33-jarige renner (Quintana viert aankomende zaterdag zijn verjaardag) in actie komen in de wegwedstrijd. De laatste keer dat Quintana meedeed aan een professionele wielerkoers, was in september 2022, als vertegenwoordiger van zijn land op de wereldkampioenschappen in het Australische Wollongong.

Quintana kwam de voorbije drie seizoenen uit voor het Franse Arkéa-Samsic, maar begin oktober 2022 besloten beide partijen – ondanks een eerdere mondelinge overeenkomst tot contractverlenging – uit elkaar te gaan. De klimmer was twee maanden eerder uit de uitslag geschrapt van de Tour de France, na een positieve test op Tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI.

Zoektocht

De tweevoudig winnaar van een grote ronde heeft nog altijd geen nieuwe ploeg gevonden, maar liet onlangs op een persconferentie weten dat hij niet van plan is om het bijltje er zomaar bij neer te gooien. “Ik ben in zeer goede vorm. Ik zal blijven vechten om weer mee te strijden. Ik ben een eerlijke renner die zich aan de regels heeft gehouden.” Quintana wil actief blijven op profniveau en sloeg dus al meerdere aanbiedingen van Colombiaanse conti-teams af, waaronder Medellín-EPM.