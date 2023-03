Naesen hervindt goede benen, maar: “Podium voor de Ronde durf ik al te voorspellen”

Ook voor Oliver Naesen volgen de grote voorjaarsafspraken met op zondag de Ronde van Vlaanderen en een week later Parijs-Roubaix. De Belg van AG2R Citroën vond zondag in Gent-Wevelgem weer zijn goede benen, maar maakt zich geen illusies voor de Vlaamse Hoogmis. “Pogačar, Van Aert en Van der Poel steken er gewoon met kop en schouders bovenuit”, citeert Het Nieuwsblad.

Naesen richt zich dus op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar zal woensdag eerst nog aan de start verschijnen van Dwars door Vlaanderen. De 32-jarige coureur hoopt nog iets van zijn voorjaar te maken. “Mijn openingsweekend viel best mee, maar in Milaan-San Remo was ik echt top. Met Mathieu van der Poel kon ik uiteraard niet wedijveren, maar zonder pech (kettingbreuk in de afdaling van de Poggio, red.) zat er wel een leuk resultaat in.”

“Daags voor de E3 voelde ik me wat slapjes. In Tirreno-Adriatico deden ziektekiemen de ronde en misschien werd ik wel aangestoken door een ploegmaat. In Harelbeke was ik trouwens ook niet top. Zondag in Gent-Wevelgem voelde ik wel goede benen. Toen Wout van Aert en Christophe Laporte versnelden op de Kemmelberg, zat ik in goede positie, maar het ging toen gewoon te snel. Jumbo-Visma deelt al een heel seizoen de lakens uit. Op Milaan-San Remo na haalde het alle klassiekers binnen.”

“Ik besef dat ik niet meer kan strijden voor de zege”

Naesen droomde vroeger nog van winst in een koers als de Ronde van Vlaanderen, maar is nu vooral realistisch. “Vroeger kon je een koers nog enigszins voorspellen, maar dat is niet langer het geval. Indien Mathieu van der Poel op honderd kilometer van de streep er een lap op geeft, krijg je een totaal andere koers. Het podium voor de Ronde durf ik wel al te voorspellen. Pogačar, Van Aert en Van der Poel steken er gewoon met kop en schouders bovenuit.”

“Jumbo-Visma zal wel nog enkele andere renners in de top tien posteren zodat het drummen wordt. Voor een plaats in de top tien teken ik. Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik op de laatste klim van de Kwaremont nog aan de zijde van Pogačar zit. Het niveau is de jongste jaren enorm gestegen. Ik besef dat ik niet meer kan strijden voor de zege zoals destijds met Peter Sagan. Zondag dreigt een koude en dus lastige Ronde. We moeten erdoor en met de benen van Gent-Wevelgem doe ik een gooi naar de top tien.”