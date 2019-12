Nader onderzoek Toon Aerts wijst uit: niet één maar vier gebroken ribben woensdag 25 december 2019 om 12:33

Toon Aerts heeft meer letsel opgelopen bij zijn harde val in de Wereld van Namen dan aanvankelijk werd gedacht. Bij zijn schuiver brak de hij namelijk niet één, maar vier ribben. Mogelijk komt de drukke eindejaarsperiode in gevaar.

In de slotronde van de Wereldbeker van Namen maakte een onderkoelde Toon Aerts een lelijke schuiver in een afdaling. Daarbij kwam hij met zijn linkerkant hard in aanraking met een paaltje. De kopman van Telenet-Fidea beëindigde de zware cross nog als tweede, maar kampte zichtbaar met pijn aan zijn linkerzijde. Uit een eerste onderzoek kwam al een niet-verplaatste breuk van een linkerrib aan het licht. De ploeg gaf toen al aan: “We gaan geen risico nemen.”

Nu blijkt dat Aerts niet één maar vier ribben brak bij zijn valpartij, meldt Het Nieuwsblad vandaag. De crosser had zijn blessures niet op een slechter moment kunnen oplopen, want na Namen is hij de nieuwe leider in de Wereldbeker. Ook in de strijd om de Superprestige bekleedt hij de koppositie, terwijl hij in de DVV Trofee tweede staat. Komende dagen staan met de veldritten van Heusden-Zolder, Loenhout en Diegem enkele belangrijke wedstrijden op het menu.

Normaal gezien communiceert zijn ploeg vandaag over Aerts’ deelname aan de Wereldbeker van Heusden-Zolder, die morgen plaatsvindt.