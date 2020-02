Nacer Bouhanni weet weer wat winnen is: “Dit smaakt extra speciaal” vrijdag 7 februari 2020 om 21:31

Na een jaar, vijf maanden en acht dagen weet Nacer Bouhanni weer wat winnen is. In de spectaculaire vierde etappe van de Saudi Tour was de Franse sprinter sneller dan Niccolò Bonifazio en Yevgeniy Gidich. “Ik heb al veel gewonnen, maar dit smaakt extra speciaal.”

Het was een lange en onsuccesvolle reeks waar Bouhanni vandaag mee afrekende. “Voor mij was deze hele periode erg moeilijk, zowel fysiek als mentaal. De vorige twee jaar zijn moeilijk geweest. Ik heb een harde reset gedaan deze winter en ben vanaf nul begonnen. Uiteindelijk kon ik mij in alle rust voorbereiden met Arkéa-Samsic, mijn nieuwe team, waar men mij volledig vertrouwt.”

Sinds de Vuelta-etappe naar San Javier in 2018 stond de Franse sprinter, die al meer dan zestig overwinningen bij elkaar reed in zijn loopbaan, droog. Na vijf jaar FDJ en vijf jaar bij Cofidis, verkaste hij deze winter naar Arkéa-Samsic. Bij teammanager Emmanuel Hubert stond Bouhanni hoog op het lijstje. Bij zijn nieuwe ploeg wil hij zijn loopbaan weer een boost geven en bovenal weer winnen.

‘Een succes van ons allemaal’

“Ik weet dat ik om mij heen geweldige ploeggenoten heb, die zichzelf helemaal kunnen wegcijferen. Daarom winnen we met elkaar. De overwinning komt mij vandaag toe, maar het is een succes van ons allemaal. De jongens, niemand uitgezonderd, deden de hele dag geweldig werk. Ik wil ze een voor een bedanken voor wat ze hebben gedaan”, aldus Bouhanni.

Hij houdt zich vast aan vertrouwen. “Dit is wat mij motiveert, net dat als het vertrouwen van Emmanuel Hubert en mijn ploegleiders Sébastien Hinault en Yvon Caër mij blijft voortstuwen. Ik won al veel wedstrijden sinds het begin van mijn professionele carrière, maar dit succes smaakt extra speciaal.” Niet alleen pakte Bouhanni de etappezege, ook is hij de nieuwe leider in de Saudi Tour.