Nacer Bouhanni: “Rui Costa anticipeerde in de sprint” dinsdag 4 februari 2020 om 18:20

Rui Costa won de allereerste etappe van de gloednieuwe Saudi Tour, door in Jaww naar de zege te sprinten. De in de finale ontsnapte Heinrich Haussler werd tweede, Nacer Bouhanni finishte als derde. “Rui Costa anticipeerde in de sprint, maar ik kon hem niet meer passeren. Het was sterven aan het wiel”, zo doet de Franse sprinter zijn verhaal.

Bouhanni liet in het Midden-Oosten zien klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. De Fransman maakte in de finale deel uit van de eerste waaier van zo’n zestig renners en mocht na ruim 170 kilometer sprinten om de zege. “Het was echt een pittige finish, met stijgingspercentages van 10%. Het was überhaupt een erg lastige etappe.”

Bouhanni kon in de finale rekenen op Connor Swift en Laurent Pichon, maar de sprinter raakte even het wiel kwijt van zijn ploeggenoten. “Met dank aan een renner van een concurrerende ploeg die tussen ons in kwam rijden. Ik moest hierdoor een flinke inspanning doen om weer in positie te komen. Dat heeft me jammer genoeg flink wat energie gekost voor de eindsprint.”

Teammanager Sébastien Hinault was net als Bouhanni niet blij met de actie van de collega-wielrenner. “Nacer verloor het wiel van zijn ploegmaat door een actie van een concurrent. Het is niet echt een schoolvoorbeeld van fair play. Nacer heeft vandaag echter wel laten zien in goede conditie te verkeren. Ik zag ook een geweldige ploeg in dienst van Bouhanni.”