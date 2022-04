Nacer Bouhanni nog steeds in shock na frontale botsing met voetganger

Nacer Bouhanni kwam in de tweede etappe van de Ronde van Turkije zwaar ten val, toen een voetganger zich op het parcours begaf en in botsing kwam met het peloton. De Fransman brak daarbij een nekwervel. “Ik ben nog steeds in shock van het geweld waarmee ik frontaal op die meneer geklapt ben”, schrijft Bouhanni nu op zijn Instagram.

“We reden ongeveer 55 kilometer per uur toen het gebeurde, dus ik kon niet meer reageren”, vervolgt de Fransman. “Ik heb gewoon weer het beeld voor me, dat steeds weer terugkomt, waarbij ik twee mensen voor me op de weg zie. Het is echt een nachtmerrie. Echt waar, ik ben op een punt… Ik ben het niet gewend om zo’n tekst op mijn sociale media te schrijven, maar ik kan echt niet begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren!”

Bouhanni vindt de situatie mentaal heel moeilijk. “Ik dacht het ergste tot mijn aankomst in Parijs”, zegt de renner van Arkéa-Samsic, die verschillende mensen bedankt voor hun steun en hulp. “Nu zal mijn herstel erg lang duren, omdat ik mijn eerste nekwervel (de nekwervel die de verbinding vormt tussen de wervelkolom en het hoofd, red.) gebroken heb.”